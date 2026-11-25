Прем'єр-міністр Сергій Корецький та віцепрезидент ЄБРР Маттео Патроне обговорили фінансові потреби України та пріоритети співпраці на 2027 рік, очільник українського уряду запросив ЄБРР допомогти у залученні донорських коштів на аварійні ремонти та закупівлю обладнання для енергетики та транспортної інфраструктури, посилити свою роль у створенні механізму страхування воєнних ризиків.

Про це Корецький розповів за підсумками розмови з віцепрезидентом ЄБРР Маттео Патроне у Телеграмі у середу.

"З огляду на виклики цієї зими першочерговий пріоритет – енергетика. Розраховуємо на допомогу ЄБРР у залученні донорських коштів на аварійні ремонти та закупівлю обладнання для відновлення. Обговорили також можливість фінансування для підтримки ліквідності Укренерго", – написав Корецький.

За його словами, також обговорювалася співпраця у транспортній інфраструктура. "Зацікавлені в нових спільних проєктах із закупівлі локомотивів для Укрзалізниці, розвитку автомобільних коридорів з ЄС та будівництва євроколії на Львівщині. Говорили також про прискорення підготовки нових інвестиційних проєктів", – перерахував Корецький низку нагальних потреб України.

"Запросив ЄБРР посилити свою роль у створенні механізму страхування воєнних ризиків. Це розширить доступ українського бізнесу до кредитування", – написав він.

За словами українського очільника уряду, він подякував за організацію конференції в Парижі, де партнери оголосили про готовність надати понад 300 млн євро на відновлення пошкодженого Росією конфайнмента ЧАЕС.

"З початку повномасштабної війни ЄБРР спрямував на підтримку України близько 11 млрд євро. Дякую Маттео Патроне та команді банку за послідовну підтримку України. Цінуємо", – резюмував Корецький.