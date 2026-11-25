На іспанські Канарські острови за добу прибуло майже 2 тис. нелегальних іммігрантів, повідомляє в середу Associated Press.

Влада архіпелагу зазначила, що цей показник став рекордно високим для Канарських островів.

За даними морської рятувальної служби Іспанії, загалом до берегів островів припливли 1990 осіб на 15 човнах. Більшість із них – вихідці із Сенегалу та Гамбії.

За словами голови уряду Канарських островів Фернандо Клавіхо, серед прибулих – близько 100 неповнолітніх.

У зв'язку з цією ситуацією Клавіхо звернувся до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із проханням про термінову зустріч. Він також зажадав негайної реакції від Брюсселя.

"Канарські острови більше не можуть цього витримувати. Ми відчуваємо безпрецедентний міграційний тиск", – написав він у соцмережі X.

В Іспанії 29 листопада відбудуться парламентські вибори. На передвиборчих дебатах переважали, зокрема, проблема міграції та житлове питання.