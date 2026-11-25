Україна має повне право завдавати ударів углиб території Російської Федерації з метою самооборони, водночас уся відповідальність за можливу ескалацію в регіоні Балтійського моря лежить виключно на Росії, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Перше: Україна має повне право завдавати ударів углиб території Росії, оскільки це оборона України. Ми говорили це від самого початку, і я повторюю це просто зараз", – сказав Цахкна журналістам в Києві в середу ввечері, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

По-друге, як наголосив міністр, Естонія не дозволяє нікому використовувати територію країни для нападу на іншого.

"Ми не дозволяли нікому використовувати територію та повітряний простір Естонії, і це абсолютно зрозуміло.

І, звісно, ми не хочемо бачити нову ескалацію в Балтійському морі тощо. Але вся відповідальність за це лежить на Росії, адже Росія може припинити це просто зараз – зупинити агресію не лише проти України, а й проти Європи. Росія вже атакує Європу різними терористичними актами та диверсіями", – наголосив глава МЗС.

Так, він зауважив, що Балтійське море для Росії – це "дорога життя": понад 60% експорту газу та нафти проходить через цей коридор.

Раніше ЗМІ писали, що прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Таллінн надішле Україні сигнал щодо ризику забруднення Балтійського моря через удари по суднах, які перевозять російські вантажі та нафту.