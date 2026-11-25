Процес інтеграції компонентів української антибалістичної системи FREYJA вже розпочався, перші прототипи системи та їх тестування очікуються цієї зими, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Уже почався процес інтеграції компонентів: треба ефективно об'єднати всі спроможності учасників програми FREYJA, щоб ця система реально спрацювала", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні в середу.

За його словами, наразі вирішуються питання щодо компонентів та інших технічних аспектів програми.

"Цією зимою мають бути перші прототипи й тестування", – зазначив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що першочерговим завданням залишається прискорення постачання ракет від партнерів, зокрема для систем Patriot та інших українських систем ППО.

"На жаль, від Сполучених Штатів ми поки не маємо відповідних хороших новин щодо прискорення. Постачання все ще затримується", – сказав він.