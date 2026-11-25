Парламентська Асамблея Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) ухвалила спільну заяву "Про повернення українських дітей та їх захист від незаконної депортації, примусового переміщення, ідеологічної обробки та мілітаризації", – повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Резолюція закликає парламенти держав-членів ПАЧЕС… засуджувати на належному рівні політику російської федерації щодо мілітаризації, ідеологічної обробки, депортації та примусового переміщення українських дітей", – написала Кондратюк у Фейсбуці у середу.

За її словами, резолюція також закликала парламенти держав-членів ПАЧЕС ухвалювати закони, які б сприяли притягненню до відповідальності за злочини, вчинені проти українських дітей.

Кондратюк наголосила, що в резолюції також зазначається, що ПА підтримує виконання резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй A/RES/ES 11/9 "Повернення українських дітей", яка була ухвалена 3 грудня 2025 року.

Вона підкреслила, що резолюція заохочує уряди в координації з Україною та через Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, продовжувати дипломатичну, технічну та фінансову підтримку заходів із розшуку, верифікації, посередництва, повернення та реінтеграції дітей, а також сприяти безпечному транзиту та забезпечувати фінансування державних програм України з відновлення та реінтеграції.

Віцеспікерка звернула увагу, що проєкт заяви напрацювала і представила парламентська делегація України в ПАЧЕС. Резолюцію разом з Україною підтримали Азербайджан, Албанія, Греція, Грузія, Молдова, Північна Македонія та Румунія.