Український офіцер зв'язку невдовзі розпочне роботу у Франції для координації спільних розслідувань, українські та французькі поліцейські також розвиватимуть обмін досвідом у викритті наркомереж, протидії відмиванню злочинних доходів та розслідуванні злочинів із використанням криптовалют.

Про це на сайті повідомила пресслужба Національної поліції за підсумками зустрічі т. в. о. голови Національної поліції України Максима Цуцкірідзе з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Брісом Рокфеєм та аташе з правоохоронних питань Посольства Стефаном Барбом.

Від Нацполіції участь також узяли заступники голови Олександр Фацевич та Андрій Нєбитов і директор Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Зураб Адеішвілі.

Цуцкірідзе відзначив посилення взаємодії після вересневого візиту до Парижа, де провів переговори з керівництвом Національної поліції та Національної жандармерії Франції. Тоді сторони узгодили пріоритети спільної роботи, зокрема протидію гібридним загрозам і шахрайським кол-центрам.

"За неповний рік українські та французькі правоохоронці здійснили більше 600 робочих контактів каналами Інтерполу та Європолу. Це конкретні розслідування, розшук підозрюваних і спільні операції. Початок роботи нашого офіцера зв'язку у Франції допоможе швидше узгоджувати дії та посилить пряму взаємодію між підрозділами обох країн", – зазначив Цуцкірідзе.

Бріс Рокфей підтвердив готовність французької сторони поглиблювати партнерство та відзначив результати української поліції в ліквідації нарколабораторій. Сторони обговорили подальший обмін практичними напрацюваннями у протидії синтетичним наркотикам і незаконному обігу прекурсорів. У цьому контексті йшлося й про досвід українських правоохоронців у розслідуванні діяльності "Хімпрому" та припиненні роботи мережі U420. Керівник Нацполіції наголосив, що діяльність U420 припинено у квітні й відтоді жоден магазин мережі не відновив роботу. Паралельно за ініціативи поліції та МВС уряд запровадив контроль за визначеними групами похідних наркотичних засобів і психотропних речовин. Це обмежує можливість обходити заборони шляхом зміни хімічних формул.

Французька сторона також запропонувала розширити співпрацю у сфері запобігання та протидії корупції. Зокрема, запросила Нацполіцію долучитися у 2027 році до антикорупційного напряму програми технічної допомоги "Майдан". Українських поліцейських також запросили у Францію для професійного обміну.