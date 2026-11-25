Держава має забезпечити всі права й потреби національних спільнот, адже сьогодні важливо зберігати єдність у суспільстві та нести спільну відповідальність за майбутнє України, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час круглого столу "Діалог заради єдності: держава та національні спільноти".

"Переконаний, що діалог між державою та національними спільнотами має бути постійним, відкритим і предметним. Важливо почути одне одного й обговорити проблеми, які потребують першочергової уваги, і разом знайти рішення", – наголосив Кирило Буданов.

За його словами, представники національних спільнот захищають Україну на фронті, допомагають Силам оборони, підтримують цивільних і роблять усе заради нашого спільного майбутнього. "Важливо, щоб цей внесок був не лише визнаний, а й супроводжувався належною увагою держави до прав, потреб та інтересів кожної національної спільноти. За кожним таким питанням стоять конкретні люди, їхні родини. Тому наше завдання – це забезпечити рівність прав на практиці", – наголосив керівник Офісу президента.

Буданов також зауважив, що сьогодні важливо усвідомлювати особливу силу єдності, адже Україна є спільним домом для різних національностей, культур, мов і традицій. "Нас об'єднує значно більше – це спільна відповідальність за майбутнє нашої держави, її незалежність, її свободу, її безпеку. Бо без вирішення питань етносів безпека держави теж неможлива", – зазначив керівник Офісу президента.

Крім того, захист прав національних спільнот – важлива частина руху України до Європейського Союзу.

Під час круглого столу обговорили державну політику у сфері збереження культурних традицій національних спільнот, захист мов, які перебувають на межі зникнення. Зокрема, ішлося про надання державних грантів національним спільнотам. Також говорили про законодавчі ініціативи, які посилюють захист національних спільнот, серед них – розширення можливостей навчатися рідною мовою.

Обговорили й пенсійне та грошове забезпечення родин захисників України – представників національних спільнот, які загинули під час проведення АТО/ООС у 2014-2022 роках. Окремо йшлося про внесення втрат, яких зазнали національні спільноти, до Міжнародного реєстру збитків для України.