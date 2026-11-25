Російські окупаційні війська завдали масованих ударів по Запоріжжю; за попередніми даними, травми отримали чотири жінки, два чоловіка та дівчинка, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у середу увечері.

Кількість постраждалих уточнюється.

Повідомляється, що за однією адресою сталося часткове руйнування 8 приватних житлових будинків, без подальшого горіння. За іншою – горіли приміщення в господарчій споруді та автомобіль. Крім цього, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені 15 транспортних засобів.

Психологи ДСНС надали допомогу 14 громадянам.

Аварійно-рятувальні роботи завершені. На місцях подій працювали усі екстрені служби.