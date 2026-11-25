Щонайменше одна людина загинула та ще 10 дістали поранень унаслідок удару російських військ по Слов'янську Донецької області авіабомбою "ФАБ-500" із модулем УМПК у середу, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Внаслідок атаки загинув 77-річний чоловік, який саме вийшов з квартири надвір. Поранень зазнали шість чоловіків і чотири жінки віком від 28 до 82 років", – ідеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі.

За даними правоохоронців, через влучання зруйновано та пошкоджено чотири багатоквартирних і шість приватних будинків, а також два цивільних автомобілі.