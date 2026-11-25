Українська лазерна установка ППО Blysk від компанії Carmin Sky вперше у світі знищила ворожий реактивний дрон "Герань" під час захисту об'єкта критичної інфраструктури, повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов (Флеш).

"Лазерні установки ППО "Blysk" від компанії Carmin Sky демонструють перші результати в бойових умовах. Нещодавно бойовий лазер, якого було встановлено для захисту об'єкту критичної інфраструктури, вперше у світі збив реактивний дрон "Герань", – написав він у телеграм у середу. Допис супроводжується відповідним відео.

За словами Бескрестнова, проєкт розвивається в межах державної програми "Приватне ППО" за підтримки оборонного кластера Brave1. "Проте, – зазначив Флеш, – говорити про серійне виробництво системи ще зарано через випробування, що тривають".

"В Україні кілька компаній займаються розробками у сфері застосування лазерів для ППО. Лазерні технології дуже складні та фінансово затратні, тому приємно, коли у когось з'являються хороші новини. Поки що зарано говорити про серійне виробництво лазера. Тривають випробування, під час яких лазери захищають критичні об'єкти інфраструктури", – розповів Бескрестнов.