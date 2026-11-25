Конституційний суд України визнав конституційним розгляд справ про довічне ув'язнення колегією з трьох професійних суддів без присяжних під час воєнного стану, повідомила пресслужба КС.

Перший сенат Конституційного суду України 25 листопада 2026 року ухвалив Рішення № 16-р(І)/2026 у справі за конституційними скаргами, в яких оскаржувались конституційність частини десятої статті 615 Кримінального процесуального кодексу України.

"Дослідивши питання, порушені у конституційних скаргах, Суд виснував, що встановлення законодавцем спеціальної організаційної форми складу суду за умов воєнного стану не є обмеженням права на судовий захист, оскільки не звужує можливості отримати судовий захист і не порушує сутнісного змісту гарантій справедливого судового розгляду. Отже, частина десята статті 615 Кодексу відповідає Конституції України", – йдеться у повідомленні КСУ, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у середу.

Оспорювана норма закону передбачає, що під час воєнного стану справи в суді першої інстанції щодо злочинів, за які загрожує довічне позбавлення волі, розглядає колегія у складі трьох суддів. Виняток становлять лише ті провадження, де склад суду за участю присяжних встигли визначити ще до введення воєнного стану та набрання чинності цією нормою.

У своєму рішенні Суд навів кілька ключових аргументів на користь конституційності таких змін. По-перше, Конституція України не визначає суд присяжних як єдину допустиму форму розгляду кримінальних справ і не дає обвинуваченому безумовного права вимагати саме її. Не можна протиставляти суд присяжних професійним колегіям суддів чи ставити одну форму судочинства вище за іншу.

По-друге, відсутність упередженості. Демократична легітимність залучення громадян до правосуддя не означає, що розгляд справи виключно професійними суддями є несправедливим за замовчуванням.

По-третє, збереження права на захист. Запровадження спеціального складу суду в умовах воєнного стану не звужує можливостей людини на судовий захист і не порушує стандартів незалежності суду, рівності сторін та змагальності процесу.

Таким чином, Перший сенат КСУ визнав частину десяту статті 615 КПК України такою, що відповідає Конституції. Рішення є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню. Повний текст документа оприлюднять на офіційному вебсайті Суду 26 листопада 2026 року.