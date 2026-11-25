Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною обговорив переговорний процес і майбутні гарантії безпеки, заявивши, що Київ наразі очікує від американської сторони дату нової чотиристоронньої зустрічі за участю Європи.

"Звісно, говорили про перемовини та майбутні гарантії безпеки. Україна зробила дуже багато, щоб повноцінно включити Європу у мирний трек з Америкою, і зараз чекаємо від американської сторони на дату нової зустрічі, яка має бути вже чотиристоронньою", – написав Зеленський у Facebook в середу.

Глава держави зазначив, що міністр закордонних справ Естонії прибув до Києва вже вчетверте лише за цей рік і міг на власні очі бачити зростання російської ескалації за цей період.

"Поінформував про удари по енергетиці: Росія сильно вкладається у спроби зруйнувати нормальність життя. І тому все, що підтримує нашу стійкість, важливо. Обговорили енергетичну допомогу, підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться на початку наступного року в Естонії", – повідомив президент.

Зеленський подякував Естонії за підтримку України та українців у всіх важливих сферах.

Як повідомлялося, керівник Офісу президента Кирило Буданов, відповідаючи на запитання журналістів, раніше наголосив, що робоча зустріч у чотиристоронньому форматі за участю України, Росії, США та європейських партнерів може відбутися до Різдва.