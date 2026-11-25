Великий обмін військовополоненими проводитиметься у кілька етапів, перший з яких очікується наприкінці листопада або на початку грудня, повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Ми проведемо це все, але проведемо в кілька етапів. Тисяча, по кілька сотень, в кілька етапів. Бо зробити це за один день навряд чи вийде", – сказав Буданов у коментарі журналістам у середу, ефір якого транслювало видання "Новини.LIVE".

Відповідаючи на уточнювальне запитання про терміни початку обміну, керівник Офісу президента зазначив, що він відбудеться раніше за Різдво. "Перший етап має бути раніше, точно...Тут кінець листопада, початок грудня. Це більш-менш реальні дати, коли перші військовополонені мають повертатись", – пояснив він.

За словами Буданова, процес уже узгоджується з російською стороною, попри традиційні складнощі у перемовинах.

"Останній раз спілкувався з цього приводу із російською стороною, всі працюють. Є певні утикання такі класичні наші, що того віддамо, того не віддамо, але ми це вже проходили багато років", – додав керівник Офісу президента.

Він також повідомив, що до завершення року Україна може повернути як військовополонених, так і цивільних громадян: "Я думаю, що ми дійдемо до того, що до завершення цього року зможемо повернути ще людей, як цивільних, так і військовополонених", – сказав Буданов, уточнивши, що в питанні вивезення цивільних людей йдеться, зокрема, про Запорізьку та Херсонську області.