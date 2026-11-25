Робоча зустріч у чотиристоронньому форматі за участю України, Росії, США та європейських партнерів може відбутися до Різдва, повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у середу в коментарі журналістам, ефір якого транслювало видання Новини.LIVE.

Відповідаючи на запитання, чи відбудеться до Різдва багатостороння зустріч за участю Росії, України, європейців і американців, керівник ОП сказав: "Ну, я сподіваюся на це".

Оцінюючи ймовірність фізичної присутності європейських представників за столом переговорів з огляду на позицію РФ, Буданов зазначив: "Час покаже, я думаю, що в певному форматі це реалістично".