За позовами Запорізької та Криворізької спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Східного регіону суди зобов'язали українське підприємство та іноземну компанію сплатити понад 5,5 млн грн штрафних санкцій за порушення оборонних контрактів, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі в середу відомство зазначає, що у лютому 2025 року постачальники уклали з військовими частинами договори на постачання квадрокоптерів, зокрема оснащених тепловізійними камерами. Загальна вартість договорів перевищувала 40 млн грн.

"За першим контрактом вартістю понад 16,5 млн грн українське підприємство мало до кінця березня 2025 року поставити квадрокоптери DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal). Однак у визначений строк дрони не поставили, а документального підтвердження об'єктивних причин невиконання договору не надали", – йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, військова частина розірвала контракт і вимагала сплати штрафу. "Суд задовольнив позов прокуратури та стягнув із підприємства понад 3,3 млн грн – 20% вартості невиконаних зобов'язань", – уточнюється в повідомленні.

Другий контракт на 23,85 млн грн, як повідомляють в Офісі генпрокурора, передбачав постачання іноземною компанією 45 комплектів квадрокоптерів Autel EVO Max 4T та 90 комплектів DJI Mavic 3T.

"Після порушення строків постачання сторони додатковою угодою продовжили його до кінця квітня 2025 року, однак без належного документального обґрунтування. Компанія поставила лише 45 комплектів Autel EVO Max 4T, а решту дронів військова частина не отримала. Договір розірвали", – зазначають в прокуратурі.

Суд визнав додаткову угоду недійсною та стягнув з іноземної компанії понад 2,2 млн грн штрафних санкцій.

Таким чином, суди повністю задовольнили позовні вимоги прокуратури в обох справах.