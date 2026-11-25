Наступне засідання українсько-угорської міжурядової комісії заплановане на початок 2027 року, повідомила міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан.

"Відновлення взаємної довіри та налагодження добросусідських відносин між Угорщиною та Україною вимагають конструктивного діалогу та конкретних результатів", – написала вона у соцмережі Х.

Міністр привітала прогрес, якого Україна досягла у виконанні своїх зобов'язань за десятьма пунктами угоди про права нацменшин.

"Разом із Всеволодом Ченцовим я буду співголовою Угорсько-української міжурядової комісії, наступне засідання якої заплановано на початок 2027 року. Відновлення роботи комісії стане важливою нагодою для вирішення невирішених двосторонніх питань та пошуку нових напрямків співпраці", – йдеться у дописі.

Орбан додала, що з нетерпінням чекаю на спільну роботу та на "побудову взаємовигідного партнерства між Угорщиною та Україною, заснованого на повазі та довірі".