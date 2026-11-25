АТ "Укрзалізниця" повідомило про запуск нового поїзда Інтерсіті №777/778 Київ-Львів, який відправиться у перший рейс 4 грудня.

"Укрзалізниця" у партнерстві з Mastercard та ПУМБ створила новий поїзд Інтерсіті №777/778 Київ-Львів. Він забезпечить зручне сполучення між містами, між якими українці подорожують найчастіше", – йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" у телеграм-каналі у середу.

Передбачається, що у Львові відповідний поїзд відправлятиметься до столиці о 6:18 та з прибуттям о 12:30.

Тоді як з Києва можна буде вирушити о 17:00 та прибути до Львова о 22:58.

Зазначається, що час у дорозі триватиме 5 годин 58 хвилин, водночас поїзд курсуватиме без зупинок на проміжних станціях.