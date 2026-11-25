П'ятеро цивільних, серед них – дитина, зазнали поранень через ворожу атаку на Запоріжжя, повідомив очільник обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Ще п'ятеро людей, серед них дитина, поранені внаслідок російських атак на Космічний район Запоріжжя. Росіяни атакували приватний сектор та територію автотранспортного підприємства", – йдеться у повідомленні Семікіна у Телеграмі у середу.

Раніше Семікін вже повідомляв про атаку ворога на Космічний район міста, тоді було відомо про одного пораненого.

За даними ОВА, пошкоджено близько 10 приватних будинків, складську будівлю та автомобілі. На території підприємства виникла пожежа. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.