Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у відповідь на петицію заявляє, що у 2027 році заплановано підвищення зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників найнижчої кваліфікаційної категорії орієнтовно на 10%.

"У 2026 році зарплати педагогічних і науково-педагогічних працівників уже підвищено на 50%. З 1 вересня відповідно до постанови уряду від 31 серпня 2026 р. №1078 діють нові умови оплати праці. Посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлено на рівні 1,6 мінімальної заробітної плати, а науково-педагогічного працівника – двох мінімальних заробітних плат. У 2027 році заплановано ще одне підвищення зарплат зазначених працівників – орієнтовно на 10%", – йдеться у відповіді Корецького на петицію.

В той же час, прем'єр констатував, що рівень оплати праці освітян потребує подальшого підвищення.

"Нові умови оплати праці запроваджуються поетапно, щоб громади мали час підготуватися та забезпечити необхідне фінансування. Уряд також рекомендував місцевим органам влади ефективніше використовувати наявні ресурси, зокрема вдосконалювати мережу закладів освіти та організацію їх роботи. Вивільнені кошти рекомендовано спрямовувати на підвищення зарплат працівників освіти", – йдеться у відповіді.

Корецький зазначив, що окремої уваги потребує оплата праці навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу, який забезпечує щоденну роботу закладів освіти.

Він розповів, що у проекті державного бюджету на 2027 рік передбачено кошти для підвищення з 1 січня посадових окладів працівників бюджетної сфери, оплата праці яких визначається за Єдиною тарифною сіткою, на 10%, зокрема для навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу закладів освіти.

"Подальше підвищення заробітних плат потребує значних додаткових ресурсів. В умовах воєнного стану значна частина державного бюджету спрямовується на оборону та захист країни, тому рішення щодо збільшення видатків на оплату праці мають враховувати фінансові можливості держави та необхідність забезпечення стабільних і своєчасних виплат працівникам бюджетної сфери", – констатував прем'єр.

Також він розповів, що проєктом держбюджету на 2027 рік планується 235,3 млрд грн спрямувати на оплату праці працівників сфери освіти, що на 37,5 млрд. гривень більше ніж у 2026 році. Так освітня субвенція місцевим бюджетам становитиме 192,8 млрд грн – на 32,1 млрд грн більше ніж у 2026 році та на 81,1 млрд грн або на 72,6% більше ніж у 2025 році.

За його словами, остаточні обсяги фінансування освіти будуть визначені під час ухвалення держбюджету-2027 у Верховній раді.

Як повідомлялося, на початку листопада петиція до Кабінету міністрів із закликом забезпечити законодавчі гарантії фінансування освіти та оплати праці працівників закладів і установ освіти у державному бюджеті України на 2027 рік набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 49,3 млрд грн, або 18,2%, фінансування Міносвіти порівняно з 2026 роком. Зокрема, на фінансування програм міністерства передбачено 319,3 млрд грн.

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій пропонує збільшити на 22,5 млрд грн фінансування Міносвіти в проєкті держбюджету-2027.