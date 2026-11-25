Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) у Запорізькій області допомагають постраждалим внаслідок російського удару по Шевченківському району Запоріжжя.

"На місці атаки вони працювали спільно з іншими екстреними службами міста, надавши першу допомогу п'ятьом людям та першу психологічну допомогу ще 12 людям", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Волонтери також провели обхід пошкодженого будинку та території навколо нього і транспортували двох постраждалих до медичного закладу.

Наразі Запорізька обласна організація УЧХ видає постраждалим гуманітарну допомогу.

Як повідомлялося, внаслідок російського удару по Шевченківському району Запоріжжя 25 листопада поранено шість людей. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та автомобілі. Надзвичайники вивільнили із заблокованих квартир п'ятьох людей, зокрема трьох дітей.