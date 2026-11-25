Міністерство освіти і науки України підтримує плани ГО "Спілка ректорів закладів вищої освіти України" перейти до формату асоціації університетів, повідомив заступник міністра освіти Микола Трофименко.

"Такий формат може допомогти закладам різного профілю й з різних регіонів узгоджувати позиції та подавати спільні пропозиції до міністерства. Бачу можливість поглибити співпрацю у підготовці правил вступу та рішень щодо фінансування вищої освіти. Пропозиції університетів важливо розглядати ще під час роботи над проєктами. Це дасть змогу оцінити, як запропоновані зміни вплинуть на студентів і заклади, що працюють у різних умовах", – написав Трофименко в мережі Facebook за результатами стратегічного засідання Спілки.

На зустрічі з ректорами в жовтні міністр освіти і науки Андрій Бутенко закликав університети активніше об'єднуватися в професійні асоціації, які представлятимуть інтереси закладів і готуватимуть спільні пропозиції до освітньої політики.