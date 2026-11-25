На Полтавщині зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по об'єкту енергетики, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Дяківнич.

"Станом на зараз відомо вже про чотирьох травмованих", – написав Дяківнич в телеграм-каналі.

Він додав, що постраждалим надають необхідну допомогу.

Як повідомлялося, в Полтавському районі в середу, 25 листопада, зафіксовано влучання ворожого безпілотника по об'єкту енергетики.

Раніше було відомо про одного постраждалого.