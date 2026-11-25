Перша леді США Меланія Трамп успішно сприяла сьомому за рахунком возз'єднанню дев'ятьох українських та російських дітей із їхніми сім'ями, довівши загальну кількість повернутих завдяки її гуманітарним зусиллям дітей до 43, повідомляється на її сторінці в соціальній мережі Instagram у середу.

"Сьогодні возз'єднання дев'яти дітей з їхніми сім'ями відбулося за повної співпраці російського та українського лідерів. Я залишаюся рішуче налаштованою продовжувати свою гуманітарну роботу та об'єднувати сім'ї", – заявила перша леді США.

Вона наголосила, що кожна дитина, возз'єднана з батьками, наближає людство на один крок до кращого світу для всіх, а моральним імперативом дорослих є підняти дітей над розбіжностями, які живлять війну, щоб негайно відновити прості радощі життя.

"Ми можемо зцілити світ миром, а мир починається з наших дітей... Діти в цьому регіоні світу, як і діти в усьому світі, не можуть зрозуміти, чому географія та уряд помістили їх у жахи війни", – зазначила Меланія Трамп.

У повідомленні підкреслюється, що це возз'єднання відбулося невдовзі після того, як перша леді США забезпечила локальне припинення вогню в Олешках та на Херсонщині, завдяки чому вдалося врятувати майже 800 життів і забезпечити доставку вкрай необхідної їжі, чистої води, ліків та медичної допомоги.