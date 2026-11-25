Головою ГО "Спілка ректорів закладів вищої освіти України" обрано ректора Київського національного університету будівництва та архітектури (КНУБА) Олексія Дніпрова, повідомила заступниця керівника Офісу президента України Олена Ковальська.

"Перш за все, КНУБА – це мій рідний університет, який мені особливо близький і дорогий. Тому я рада, що ректор цього університету став головою Спілки. Олексія Дніпрова я знаю як талановитого, енергійного та сильного керівника. Тому абсолютно впевнена, що його прихід суттєво покращить роботу Спілки", – написала Ковальська в мережі Facebook в середу.

До цього головою Спілки був голова Вченої ради Київського національного університету будівництва і архітектури Петро Куліков.

Сам Дніпров зазначив, що Спілка має вийти на якісно новий рівень діяльності, щоб стати національним об'єднанням університетів.

"Серед пріоритетів – розвиток університетського саморегулювання, конструктивна взаємодія з державою, бізнесом, громадами та студентською спільнотою, посилення присутності українських університетів у європейському академічному просторі. Прагнутиму вибудувати культуру взаємодії, засновану на довірі, професійності, прозорості та спільній відповідальності. Маємо всі передумови, щоб розпочати новий етап в історії спілки", – написав він в мережі Facebook.