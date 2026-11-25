Польща звернулася до союзників із проханням розглянути можливість збиття російських ракет над територією України, якщо ті прямують у бік території НАТО, повідомляє Bloomberg.

"За словами джерел, обізнаних із ситуацією, Варшава винесла цю ідею на обговорення під час зустрічі послів країн-членів Організації Північноатлантичного договору, що відбулася в понеділок у Брюсселі. Деякі країни підтримали цю пропозицію, але обговорення мало попередній характер і жодного рішення прийнято не було", – йдеться у повідомленні.

Після зустрічі НАТО оголосило, що розгорне в Польщі літак системи повітряного попередження та управління для спостереження за східним регіоном країни та розгляне можливість відправки додаткових ресурсів.

За словами джерел, під час обговорення в Брюсселі в понеділок не йшлося про деталі того, що саме передбачатиме потенційна реакція НАТО з точки зору залучення ресурсів.

За їхніми словами, це потенційно вимагатиме від Києва надсилання попереджень та надання альянсу доступу до свого повітряного простору. Однак будь-який такий крок також вимагатиме одностайності союзників, якої, за словами джерел, наразі немає, а також координації з боку верховного військового командувача НАТО.

За словами цих джерел, таке рішення також несло б ризики, оскільки могло б потенційно зробити НАТО стороною конфлікту. Це межа, яку альянс старанно намагається не перетинати, зазначив один із чиновників з держави-члена східного флангу на умовах анонімності.

Як повідомлялося, минулого тижня на території Польщі впали три російські об'єкти – дві ракети та реактивний дрон. Міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що одним з об'єктів була ракета Х-101.

"Ми маємо справу з черговою провокацією Росії", – заявив міністр.