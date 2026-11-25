Рада Європейського Союзу в середу ухвалила рішення додати 15 російських суб'єктів до переліку тих, на які поширюються посилені експортні обмеження щодо товарів подвійного використання та передових технологій, повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС та Європейської ради.

Зазначається, що це рішення ухвалене відповідно до рішучості ЄС і надалі посилювати тиск на Росію, щоб вона припинила загарбницьку війну та долучилася до змістовних переговорів щодо досягнення миру. Внесені до списку суб'єкти є частиною російського військово-промислового комплексу, мають зв'язки з оборонним і безпековим сектором Росії або іншим чином підтримують його.

В поширеному пресрелізі наголошується, що водночас Рада ЄС ухвалила рішення виключити один суб'єкт із зазначеного переліку, скасувавши експортні обмеження, які на нього поширювалися. Цей суб'єкт припинив поведінку, яка стала підставою для його включення до списку, та надав достовірні гарантії того, що не торгуватиме чутливими товарами з Росією.

"У своїх висновках від 15 і 16 жовтня 2026 року Європейська рада підтвердила свою незмінну тверду та непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Європейська рада заявила, що ЄС продовжуватиме надавати Україні та її народу всебічну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку у координації з однодумцями та союзниками", – зазначається в повідомленні, поширеному на сайті відомства.

Крім того, Європейська рада рішуче засудила ескалацію з боку РФ масштабних, навмисних і систематичних ракетних і безпілотних атак проти цивільного населення України та цивільної інфраструктури.