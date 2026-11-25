Виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський представив в Офісі генпрокурора своїх нових заступників.

"За рекомендаціями Ради прокурорів України наказами виконувача обов'язків генерального прокурора з 25 листопада 2026 року на посади заступників генерального прокурора призначено Євгена Давидова та Василя Гайворона", – повідомляє пресслужба Офісу.

Зазначається, що Давидов працює в органах прокуратури з 2007 року. До призначення обіймав посаду керівника спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Гайворон працює в органах прокуратури з 2000 року. До призначення обіймав посаду першого заступника керівника Хмельницької обласної прокуратури.

"Андрія Лещенка та Віктора Логачова звільнено з адміністративних посад заступників генерального прокурора та призначено на інші посади в Офісі генерального прокурора. У зв'язку із кадровими змінами та з метою забезпечення належної організації роботи буде видано новий наказ виконувача обов'язків генерального прокурора про розподіл обов'язків між керівництвом ОГП", – резюмується в повідомленні.