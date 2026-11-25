Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему нелегального імпорту продовольчих товарів до РФ, організовану посадовцями групи компаній із Київської області, які постачали дієтичні добавки для підрозділів російського Міністерства оборони та Федеральної служби безпеки (ФСБ), повідомила пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

За результатами комплексних заходів викрито організатора оборудки – засновника компанії з виробництва дієтичних харчових продуктів із Київщини – та чотирьох його спільників: комерційного і фінансового директорів підприємства, головного бухгалтера, а також особу, яка керувала філією у Росії.

За даними розслідування, фігуранти налагодили транзитні поставки продукції російським замовникам через одну зі своїх азійських філій та треті країни, зокрема на Близькому Сході. Звідти імпорт надходив до російської філії компанії, яка напряму співпрацює з ФСБ та Міноборони країни-агресора.

"Відповідну продукцію рашисти видавали особовому складу на польових кухнях прикордонних застав та військових полігонах. Крім цього, продтовари надходили до пунктів базування підрозділів ФСБ та армії РФ у тимчасово окупованих регіонах України, зокрема на передовій", – зазначається в повідомленні.

У спецслужбі також з'ясували, що від початку повномасштабної війни афілійовані заводи ділків у Москві та Краснодарі перерахували до держбюджету РФ понад 19 млн рублів податків. Під час обшуків за місцями проживання та в офісних приміщеннях фігурантів вилучено комп'ютери та чорнову документацію з доказами протиправної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили організатору схеми і трьом його спільникам про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору), санкція якої передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Злочинні дії керівника російської філії компанії також кваліфіковано за цією самою статтею; оскільки він перебуває на території РФ, тривають заходи для притягнення його до відповідальності.