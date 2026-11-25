Погода без істотних опадів очікується в Україні в четвер, 26 листопада, лише вдень на Закарпатті та в Прикарпатті мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, в Одеській області переважно дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці у західних областях місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, у південно-західній частині країни південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-7° морозу; вдень від 3° морозу до 3° тепла, на півдні та Закарпатті країни 2-7° тепла.

В Києві в четвер без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві з 1881 року найвища температура в день 26 листопада була +13,8°С в 2009р., найнижча вночі -21,9°С в 1890р.

В п'ятницю, 27 листопада, в Україні, крім північної та північно-східної частини, очікується помірний сніг та мокрий сніг, на Закарпатті та півдні з дощем, місцями значні опади, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-7° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; на крайньому півдні та Закарпатті країни 2-7° тепла.

В Києві 27 листопада без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.