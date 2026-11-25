"Київводоканал" завернувся до мешканців столиці та великих споживачів із закликом максимально ощадливо користуватися водою через значні навантаження на обладнання внаслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру, повідомила пресслужба підприємства в телеграм-каналі.

У компанії зазначили, що внаслідок інтенсивних ворожих атак на критичну інфраструктуру столиці комунальні системи міста продовжують працювати у надзвичайно складних умовах, тому зараз особливо важливо забезпечити максимально стабільну роботу систем водопостачання та водовідведення.

"Зменшення водоспоживання допоможе знизити навантаження на обладнання та підтримати стабільну роботу міської інфраструктури. Фахівці Київводоканалу продовжують працювати над забезпеченням надійного функціонування систем життєзабезпечення столиці", – наголошують у відомстві.