Російські окупанти завдали ударів по Малинській громаді Житомирської області, повідомляє Державна служба України в телеграм-каналі.
Зазначається, що внаслідок ударів виникли пожежі на декількох локаціях, пошкоджені будівлі різного призначення та вантажні автомобілі.
"1 людина загинула, 5 – постраждали, 1 – врятували надзвичайники з палаючої кабіни вантажівки", – вказується у повідомленні без уточнення, в яких саме населених пунктах загинули та постраждали люди.
Наголошується, що через постійні повітряні тривоги рятувальникам доводилося періодично призупиняти роботи та переходити в безпечні місця.
Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів. Інформація уточнюється.