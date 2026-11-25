Російські окупанти завдали ударів по Малинській громаді Житомирської області, повідомляє Державна служба України в телеграм-каналі.

Зазначається, що внаслідок ударів виникли пожежі на декількох локаціях, пошкоджені будівлі різного призначення та вантажні автомобілі.

"1 людина загинула, 5 – постраждали, 1 – врятували надзвичайники з палаючої кабіни вантажівки", – вказується у повідомленні без уточнення, в яких саме населених пунктах загинули та постраждали люди.

Наголошується, що через постійні повітряні тривоги рятувальникам доводилося періодично призупиняти роботи та переходити в безпечні місця.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів. Інформація уточнюється.