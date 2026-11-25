Схему постачання продуктів харчування Міністерству оборони та Федеральній службі безпеки РФ під час війни викрито в Київській області, повідомлено про підозру п'ятьом представникам міжнародної групи компаній, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Організатором був 43-річний співзасновник групи компаній, що виробляє продукти харчування та дієтичні добавки й має підприємства в Україні, росії, Європі та Азії. До схеми він залучив керівників і працівників підконтрольних підприємств", – йдеться в повідомленні прокуратури в телеграм-каналі в середу.

За даними відомства, після початку повномасштабного вторгнення компанії продовжили працювати в РФ. "Із березня 2022 року серед отримувачів їхньої продукції були підрозділи Міноборони та ФСБ рф. Товари до росії та на тимчасово окуповані території Донецької, Луганської областей і Криму постачали через одну з азійських філій групи", – наголошується в повідомленні.

Крім того, як зазначають у прокуратурі, упродовж 2022-2025 років два підконтрольні підприємства в Москві та Краснодарі сплатили до бюджету держави-агресора понад 19 млн рублів податків і зборів.

За даними слідства, співзасновник особисто домовлявся з російськими замовниками про умови постачання та контролював продаж продукції. Комерційний директор відповідав за роботу підприємств, фінансову звітність і розподіл прибутку. Фінансова директорка та головна бухгалтерка управляли фінансами компаній в Україні й РФ та контролювали рух коштів.

Згідно з повідомленням, під час 10 обшуків у Києві, Київській та Чернігівській областях вилучено мобільні телефони, ноутбуки та чорнову фінансову документацію. Трьох осіб затримано.

21 листопада, як уточнюють в Офісі генпрокурора, п'ятьом особам – співзасновнику групи компаній, комерційному директору, фінансовій директорці, головній бухгалтерці та керівнику російських філій – повідомлено про підозру в пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Керівнику російських філій, який перебуває за межами України, підозру повідомлено заочно.

Назва групи компаній в повідомленні не розкривається.