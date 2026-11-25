Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко взяв участь у церемонії прощання з Героєм України, видатним інтелектуалом, державником і борцем за Незалежність України Вʼячеславом Брюховецьким, яка відбулася на території відродженої ним Києво-Могилянської академії, повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

"Такі дні зараз у нас, коли кожного дня від нас ідуть справжні герої. Але цей день особливий. Для мене пан Вʼячеслав в першу чергу завжди був повʼязаний з Могилянкою. Велич особистості на рівні – Петро Могила і Вʼячеслав Брюховецький", – сказав Порошенко.

"Я дуже дякую долі, за те що в моєму житті пан Вʼячеслав був завжди поруч. Під час Помаранчевого майдану ми з ним обнялися, коли він був на чолі колони Могилянки, яку він виводив на Майдан", – згадав пʼятий президент.

"Я думаю, що це був єдиний ректор, який першим проявив такий відповідальний державницький підхід. Він вчитель, філософ, ректор, але в першу чергу він – державник. Я дуже вдячний йому за підтримку України і дуже вдячний за те, що завжди пан В’ячеслав підтримував мене. Я це дуже-дуже ціную", – сказав Порошенко.

"І тоді, коли він був серед плеяди великих державників в Ініціативній групі «Першого грудня», і тоді, коли він приймав нашу команду в стінах Могилянки, і тоді, коли він давав настанови – мудрі, м’які, рішучі, як розвивати Україну", – сказав Порошенко.

"Нам його дуже не вистачає вже зараз. І наша відповідальність, щоб ми з вами зберегли Україну, яка зараз знаходиться в смертельній небезпеці. Ми маємо її зберегти, ми маємо її привезти в Європу, повернути в Європу. Ми маємо здійснити і втілити в життя святу мрію великого сина українського народу, з яким сьогодні прощається Україна, – сказав Петро Порошенко.