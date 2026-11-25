Нові спільні проєкти та поглиблення міжрегіональної співпраці обговорили начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та посол Королівства Нідерландів в Україні Рулоф Сандер ван Ейс, який прибув на Львівщину з першим робочим візитом, повідомив очільник ОВА в телеграм-каналі у середу.

Він також повідомив, що цьогоріч за підтримки Нідерландів EUR4 млн спрямували на покращення якості лікування дітей з онкологічними захворюваннями у Львівській області – кошти передбачили на створення сучасного нейроонкологічного простору, лабораторій та нейрохірургічного операційного блоку.

Крім того, під час зустрічі посол запевнив у незмінній підтримці України з боку Нідерландів, зазначивши, що загальний обсяг військової допомоги, яку його країна вже оголосила та зарезервувала для України, перевищив EUR10,4 млрд.

"Дякую панові Послу, Уряду та народу Нідерландів за підтримку України й партнерство зі Львівщиною", – наголошується в повідомленні очільника обладміністрації.