Українська сторона готова до проведення масштабного обміну військовополоненими. Про це заявив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов під час зустрічі з російськими полоненими у таборі утримання.

"Україна послідовно працює над поверненням усіх своїх громадян із російського полону. Готовність до обміну залишається незмінною – ми відкриті до конкретних кроків для повернення українських захисників і захисниць додому", – наголошується в повідомленні Координаційного штабу в телеграм-каналі.

Окремо Усов звернув увагу на умови утримання російських військовополонених, які відповідають вимогам міжнародного гуманітарного права.

"Україна як цивілізована правова держава дотримується вимог міжнародного гуманітарного права. Тут для вас створені всі належні умови утримання. Ви маєте можливість працювати, відпочивати та підтримувати зв'язок із зовнішнім світом", – зазначив він.

Як повідомлялося, 13 листопада президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером заявив, що Україна та Росія за згодою американської сторони домовилися про проведення найбільшого обміну військовополоненими.

17 листопада Зеленський заявив, що Україна готова провести обмін військовополонених уже найближчими тижнями, однак строки його реалізації залежатимуть від дій російської сторони та комунікації з нею американських представників.