Служба безпеки України долучилася до спільної спецоперації Сил оборони з ураження двох російських нафтопереробних заводів – Куйбишевського та Сизранського, що розташовані в Самарській області РФ, повідомляє відомство.

"На Куйбишевському НПЗ після ураження зафіксовано займання на кількох ділянках підприємства. Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5, установка риформінгу і 2 резервуари", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в середу.

За даними української спецслужби, це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи, що входить до структури "Роснефти". Потужність переробки становить близько 7 млн тонн нафти на рік.

"На території Сизранського НПЗ після влучань виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, уражено установки: первинної переробки АВТ-6; очистки сірки; каталітичного риформінгу; гідроочистки; ізомеризації, а також 2 резервуари", – зазначається в повідомленні.

В СБУ уточнюють, що проєктна потужність цього НПЗ становить близько 8,5-8,9 млн тонн нафти на рік, завод виробляє бензин, дизельне пальне та авіаційний гас і активно постачає паливо російським військам.

Обидва підприємства мають стратегічне значення для паливного забезпечення російської армії.

"СБУ разом із Силами оборони продовжує системно знижувати військово-економічний потенціал росії. Ураження нафтопереробних заводів безпосередньо впливає на можливості ворога забезпечувати свою армію пальним та отримувати надприбутки від продажу нафти за кордон", – резюмується в повідомленні.