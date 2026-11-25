Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що вночі Росія атакувала підстанції, генеруючі об'єкти, лінії електропередач та газову інфраструктуру в чотирьох областях.

"Цієї ночі основний удар був по енергетиці: підстанціях, генеруючих об'єктах, лініях електропередачі та газовій інфраструктурі. Є руйнування в Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській і Полтавській областях", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, найскладніша ситуація в Запоріжжі, але енергетики вживають всіх заходів, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

"Також ворог бив по логістичних шляхах на півдні країни. Пошкоджені цивільні об'єкти та житлові будинки. На Київщині загинула людина", – додав прем'єр.