Правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, який працював в орендованому приватному будинку в селищі Стрижавка Вінницького району, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області та слідчі обласної поліції, будинок орендував 31-річний житель Стрижавки. Він обладнав робочі місця для операторів, визначав графіки змін та інструктував, як вводити співрозмовників в оману. За версією слідства, чоловік і сам телефонував потенційним потерпілим, а також вів облік отриманих грошей і розподіляв їх між учасниками групи", – йдеться у повідомленні.

Оператори телефонували громадянам України, Казахстану, Туркменістану та РФ. Під час розмов вивідували персональні дані, банківські реквізити й коди доступу до онлайн-банкінгу. Ці відомості передавали іншим учасникам групи, які використовували їх для переказу грошей на підконтрольні рахунки. В окремих випадках співрозмовників переконували самостійно переказати заощадження нібито для їх збереження.

"За попередніми підрахунками, зловмисники заволоділи понад 15 млн грн", – зазначили в поліції.

Загалом правоохоронці провели 14 обшуків – в орендованому будинку, за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях. У самому кол-центрі вилучили 13 ноутбуків, вісім мобільних телефонів, навушники та флешкарту з відеозаписами. Серед вилученого за результатами всіх обшуків 16 ноутбуків, 27 мобільних телефонів, вісім банківських карток, цифрові носії, блокноти з чорновими записами та чотири автомобілі.

Поліцейські затримали дев'ятьох фігурантів віком від 18 до 31 року. Організатору та вісьмом виконавцям повідомили про підозру за ч.1 та 2 ст.255-4 (керівництво структурною частиною електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи та участь у ній) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за інкримінованою статтею – до 10 років позбавлення волі.

Нині суд обрав організатору запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 млн 996 тис 800 гривень. Ще трьом підозрюваним суд обрав тримання під вартою з можливістю застави від 200 тис до 266 тис 240 гривень, ще п'ятьом – цілодобовий домашній арешт.