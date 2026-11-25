Україна має політичну волю для боротьби із корупцією на низовому рівні, але для боротьби із корупцією на найвищому рівні потрібно приймати управлінські рішення і реформувати правоохоронну систему, щоб вона працювала як єдине ціле, наголошує керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко в інтерв'ю "Українській правді", відео якого розміщено на ютюб-каналі видання.

Відповідачі на питання, чи є, на його думку, політична воля побороти корупцію на найвищому рівні, керівник САП сказав: "Ми чітко можемо побачити, що є політична воля для боротьби із корупцією на низовому рівні. Це сприймається… Боротьба із корупцією на найвищому рівні – політичної волі немає". "Чи вона (політична воля – ІФ-У) з'явиться – незрозуміло, тому що для того, щоб з корупцією боротися, потрібно реагувати як мінімум на ті викриття, які є", – додав Клименко.

За словами керівника САП, антикорупційні органи не можуть охопити весь об'єм корупційних проявів. "Ми можемо показати, в чому проблема… а якщо подивитися на результати чи рішення, які були прийняті після наших викриттів – та ніяких", – сказав він.

За словами Клименка, фактично ніяких змін не відбулося. "Зруйнувалася якась частина системи, але загально все продовжує працювати", – додав він.

Керівник САП впевнений, що для руйнування корупційної системи як такої потрібні управлінські рішення на рівні Кабінету міністрів, Верховної Ради, слід змінювати законодавство.

"Потрібна співпраця і координація всіх правоохоронних органів…. Потрібно реформувати правоохоронну систему, загалом органи, які не реформовані, щоб вся система як єдине ціле боролася і з корупцією, і з загальною злочинністю. В такій конструкції це можливо зробити. В іншій конструкції це досить складно, бо якщо одні будуть боротися, і інші будуть покривати і протидіяти тим, хто бореться – ми будемо без будь-якого ефективного результату. Хто переможе – визначить лише українське суспільство", – резюмував керівник САП.