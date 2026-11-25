Позафракційний народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань можливих порушень законодавства в сфері оборони та антикорупційної політики Олексій Гончаренко може поставити на голосування комісії питання щодо відсутності у нього конфлікту інтересів і, якщо ТСК підтримає це, то керівництво антикорупційних органів прийде на засідання ТСК, це передбачено законодавством, наголосив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко в інтерв'ю "Українській правді", відео якого розміщено на ютюб-каналі видання.

Відповідаючи на питання, чому він не прийшов на ТСК Гончаренка 23 листопада, Клименко пояснив: "Я написав лист про те, що в мене є міжнародна зустріч". "І ми написали не дві, а три заяви. В одній заяві ми долучили матеріали кримінального провадження, які спростовують частину показів, які надавав генерал на ТСК (підозрюваний у справі "Карфаген 2" генерал СБУ Сергій Дука – ІФ-У), і попросили, щоб комісія це розглянула і звернулася до відповідного правоохоронного органу, долучивши відповідну письмову розписку, що він (Дука) попереджається про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань", – розказав Клименко.

Він запевнив, що "це не питання, що ми не хочемо приходити". "Це питання двох хвилин: ставиш на голосування заяву, комісія голосує… що немає конфлікту інтересів (в одному із листів, направлених САП до ТСК, Клименко вказав на конфлікт інтересів у Гончаренка у зв'язку зі справою його батька щодо заволодіння майном міжнародного аеропорту "Одеса"- ІФ-У) і все – повідомляєш нам дату, коли прибути і ми прибуваємо і спілкуємося із тимчасовою слідчою комісією", – пояснив керівник САП.

За словами Клименка, так прописана процедура, і це слід зробити "для чистоти процесу". Він пояснив, що згідно закону, ніхто не може приймати рішення одноособово про наявність чи відсутність конфлікту інтересів. "Цей лист адресувався не йому (Гончаренку), а комісії", – зауважив керівник САП.

"Я взагалі не бачу ніяких проблем, чому це не можна поставити на голосування, проголосувати і продовжувати працювати в рамках закону", – додав Клименко.

Щодо опублікованих ексгенпрокурором Русланом Кравченком матеріалів, в яких той закидає керівниці адвокатського бюро Наталії Редіч та дружині керівника САП участь у корупційних схемах, Клименко сказав: "Мені здається, що було б правильно, якщо була б опублікована та підозра… чи приймала участь моя дружина? Я впевнений, що не приймала".

Він уточнив, що його дружина працює в адвокатському бюро Редіч, про яке йдеться в матеріалах Кравченка, "рядовим адвокатом". "Чому ця її колега мені близька особа – взагалі не зрозуміло… Стосовно цієї конкретної справи стягнення необґрунтованих активів, то цією справою займався взагалі інший прокурор, не той, про якого було опубліковано… Наша позиція в суді ніколи не змінювалася, ми виграли всі інстанції, зараз відбувається процес стягнення того необґрунтованого активу.. авто якесь", – додав керівник САП.

Клименко висловив здивування тим, що ТСК викликає на засідання керівництво антикорупційних органів і в той же час не запрошує представників Офісу генпрокурора як органу досудового розслідування для з'ясування всіх обставин щодо наявності чи відсутності підозр.

Як повідомлялося, 23 листопада на засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань можливих порушень законодавства в сфері оборони та антикорупційної політики в понеділок не з'явився жоден із запрошених (керівник САП Олександр Клименко, директор НАБУ Семен Кривонос, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, ексголова СБУ Василь Малюк, колишній генпрокурор Руслан Кравченко), ТСК викликала їх повторно із можливістю самостійно обрати дату засідання, на якому вони зможуть бути присутні.

"На жаль, я вимушений констатувати, що сьогоднішнє засідання проігнорували всі запрошені, обидві сторони", – заявив голова ТСК, народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, такого ігнорування ще жодного разу в історії ТСК не було, що є неприйнятним. Гончаренко нагадав, що після свідчень фігуранта справи "Карфаген" генерала СБУ Сергія Дуки на минулому засіданні ТСК інформація від тих, хто був запрошений, є вкрай важливою.

Дука, серед іншого, на засіданні ТСК повідомив, що факти противоправних дій директора НАБУ та близької особи керівника САП, викладені ексгенпрокурором Кравченком, є достовірними. Він заявив, що антикорупційні органи під час обшуків в Офісі генпрокурора вилучили довідку щодо справ, в яких фігурував Кривонос, а також близька особа керівника САП.