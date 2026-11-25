Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Шевченківському району Запоріжжя зросла до шести, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Кількість поранених зросла до 6 людей. З них двоє – діти", – написав Семікін в телеграм-каналі у середу.

В Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) уточнили, що серед постраждалих – троє чоловіків віком 32, 71 та 74 роки, 88-річна жінка та двоє дітей віком 5 і 11 років. "Їм надається вся необхідна допомога. Інформація щодо точної кількості травмованих уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідували займання гаража та двох автомобілів. Вибухова хвиля й уламки пошкодили житлові будинки. Надзвичайники вивільнили із заблокованих квартир п'ятьох людей, зокрема трьох дітей. Психологи ДСНС надали допомогу 19 громадянам.

Раніше було відомо про трьох поранених.