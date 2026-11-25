Російські окупанти за минулу добу 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.
"За 24 листопада росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Краматорську", – написав Філашкін в телеграм-каналі.
Він додав, що удари по Краматорську були завдані із застосуванням КАБ-250 і FPV-дрона.
Крім того, у Донецькому Миколаївської громади FPV-дрон пошкодив об'єкт інфраструктури. У Слов'янську вночі БпЛА "Гербера" пошкодив 5 будинків.
В Очеретиному Олександрівської громади зруйновано 2 житлові будинки й пошкоджено ще 13, а поблизу Львівки пошкоджено об'єкт інфраструктури.
З лінії фронту за добу було евакуйовано 564 людини, у тому числі 42 дитини.