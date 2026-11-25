Уночі РФ атакувала газовидобувну інфраструктуру групи "Нафтогаз" на Полтавщині, внаслідок чого на місці виникла масштабна пожежа, в роботу об'єкта довелося зупинити, повідомив т.в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко

"Це не перша така атака і, на жаль, не остання. Ворог цілеспрямовано б'є по видобутку газу, щоб позбавити українців тепла взимку", – прокоментував Федоренко у своєму Facebook.

За його словами, щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці компанії оцінять масштаби та наслідки руйнувань і визначать подальші дії.