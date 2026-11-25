Протиставлення "влада і антикорупційні органи" є неправильним сприйняттям і наслідком некоректної комунікації, - Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) також знаходяться у системі влади, зазначає керівник САП Олександр Клименко.

"Якась інформація про залучення саме Офісу президента у нас відсутня стосовно цієї кампанії, яка зараз ведеться проти антикорупційних органів", - сказав Клименко в інтерв'ю "Українській правді", відео якого розміщено на ютюб-каналі видання.

Відповідаючи на питання, чи міг би Офіс президента зупинити протидію антикорупційнім органам, керівник САП сказав: "Чи може зупинити це Офіс президента? Думаю, що може зупинити це за 2 хвилини, в принципі. І ці медійні атаки, які розганяються по анонімним телеграм-каналах, які фактично контролюються і координуються Службою безпеки – це лише питання політичної волі. Думаю, що це можна зробити досить швидко".

Керівник САП допустив, що відсутність дій по зупинці кампанії проти антикорупційних органів є "питанням вичікування".

За словами Клименка, ще від початку роботи НАБУ та САП була допущена стратегічна комунікаційна помилка влади. "Будь-які наші викриття сприймалися суспільством через комунікацію осіб, яких ми викрили. Особа, яку викрили… говорить про те,… що це антикорупційні органи послаблюють президента, це спроба тиску на президента. І тому в уяві суспільства є протиставлення "президент і антикорупційні органи", - пояснив керівник САП.

Він наголосив, що підхід, який також транслюється і за кордон, "не влада в Україні не бореться, а антикорупційні органи борються із корупцією, а влада їм перешкоджає" є неправильним, адже антикорупційні органи знаходиться в системі влади, в системі правоохоронних і державних органів.

"Через спроби маніпулювання фігурантами кримінальних проваджень і через відсутність будь-якою комунікації Офісу президента і президента на наші розслідування так сприймає суспільство… "На кого вони працюють", потім "російський вплив",… що із корупцією потрібно боротися після завершення війни, що також не сприйнялося… Зараз нова теза – про переговорний трек… що розслідування б'ють по переговорній позиції, - але це також неправда", - резюмував керівник САП.

Як повідомлялося, 17 листопада керівники антикорупційних органів попередили про різного роду інформаційні операції задля підриву довіри до САП та НАБУ в контексті розслідувань операції "Карфаген".

"Після другого "Карфагену", всіх цих операцій, я оцінюю ситуацію наступним чином: у нас так стало забагато ворогів, що ми зараз знаходимося в найнебезпечнішій ситуації за всю історію свого існування", – заявив директор НАБУ Семен Кривонос.

Він наголосив: "Багато кланів, фінансово-промислових груп, політичних сил сприймають нас абсолютно вороже. І вони використають будь-які можливості, щоб підірвати головну зброю НАБУ та САП – суспільну довіру".