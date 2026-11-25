Російські окупанти у вівторок, 24 листопада, завдали ударів по підприємствах у Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах Чернігівщини, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок російської атаки загинув чоловік 1965 року народження", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі відомства без уточнення, в якому саме населеному пункті чи районі.

Зазначається, що внаслідок ударів виникли пожежі в будівлях різного призначення.

Через постійні повітряні тривоги рятувальникам доводилося періодично призупиняти роботи та переходити в укриття. Попри це підрозділи ДСНС ліквідували всі осередки займання.