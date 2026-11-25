OSINT-проєкт DeepState повідомляє про просування російських окупантів поблизу села Рай-Олександрівка Краматорського району Донецької області за минулу добу.

"Ворог просунувся поблизу Рай-Олександрівки", – повідомляється в телеграм-каналі проєкту в середу вранці.

На мапах проєкту видно, що ворог просунувся на захід від села, в бік сусіднього села Оріхуватка та міста Краматорськ, при цьому сама Рай-Олександрівка не повністю контролюється ворогом – частина вулиць села як і раніше перебуває в сірій зоні. Оріхуватка цілком під контролем Сил оборони.

Площа окупації за минулу добу зросла на 0,95 кв. км, т.н. район проникнення (сіра зона) – ще на 2,72 кв. км.

На інших напрямках фронту за добу без змін, в тому числі на гуляйпільському в Запорізькій області, де позаминулої доби ворог, за даними DeepState, просунувся на 5,51 кв. км.

Від Рай-Олександрівки до Краматорська близько 20 км, але це не найближча до міста лінія фронту.