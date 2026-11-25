Кількість постраждалих внаслідок влучання ворожого дрону у двір багатоповерхівки в Шевченківському районі Києва зросла до трьох осіб, повідомляє пресслужба поліції столиці.

"Поранень дістали троє місцевих мешканців віком 21, 59 та 74 роки. Медики надали їм допомогу без госпіталізації", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, ввечері у вівторок, 24 листопада, російський БПЛА влучив у двір 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок влучання на рівні першого та другого поверхів виникло загоряння на загальній площі 50 кв. м. Також було пошкоджено фасад з 1-го по 7-й поверх, вибито шибки в сусідніх будинках.

Раніше було відомо про двох постраждалих.