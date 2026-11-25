Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 6 населених пунктах області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще 14 людейц постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На дорозі між сел. Старий Салтів і с. Федорівка загинув 50-річний чоловік, зазнали поранень 64-річний чоловік і 41-річна жінка, ще 5 людей отримали гостру реакцію на стрес; у м. Лозова зазнали поранень чоловіки 41 і 66 років та жінки 67, 48 і 40 років; у м. Мерефа поранено 46-річного чоловіка, отримала гостру реакцію на стрес 78-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.