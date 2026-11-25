Національне антикорупційне бюро (НАБУ) направило до Офісу генерального прокурора свою позицію щодо необхідності реєстрації провадження стосовно голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії у межах справи виплат народним депутатам у конвертах за голосування у Верховній Раді, повноваження щодо початку розслідування має виключно генпрокурор, зазначає керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.

В інтерв'ю "Українській правді", відео якого розміщено на ютюб-каналі видання, Клименко нагадав, що в кінці цього року спливає термін розслідування, тому рішення по справі незаконних виплат парламентарям має бути прийняте.

Говорячи про те, чи встановлені джерела походження цих коштів та чи могли це бути кол-центри, керівник САП сказав: "Як ми бачимо зі слідства, це не якась епізодична історія, це відбувалося на системній основі, в різні періоди джерела (походження коштів) були різні... в тому числі розглядається слідча версія, що ці кошти могли бути із так званих кол-центрів, оскільки сама механіка передачі цих коштів… максимально схожа з тим, яким чином передавалися кошти у справах "Карфаген" і "Карфаген 2".

Відповідаючи на питання про те, чи міг керівник фракції "Слуга народу" бути тією людиною, яка організовувала виплати депутатам у конвертах, Клименко зауважив: "Для того, щоб говорити про конкретного депутата, по ньому потрібно розпочати розслідування. Це відповідальність генерального прокурора".

Керівник САП зазначив, що антикорупційні органи вже давно закликають надати право антикорупційним органам починати розслідування щодо народних депутатів, втім наразі, поки такі зміни не прийняті, це є виключно повноваженням генпрокурора.

"Наскільки мені відомо, одночасно із заявою ЦПК звернувся до Офісу генпрокурора і до НАБУ. І НАБУ направило свою позицію до Офісу генпрокурора, що потрібно вносити (відомості в ЄРДР щодо можливих протиправних дій Арахамії)… Факти, викладені в заяві, неможливо перевірити без початку досудового розслідування", – пояснив керівник САП.

Як повідомлялися із посиланням на Центр протидії корупції (ЦПК), 4 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов'язав виконувача обов'язків генерального прокурора Антона Ковальського зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) відомості про можливий злочин голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. До цього, у жовтні, ЦПК звернувся до Ковальського із заявою про злочин Арахамії.

НАБУ 27 грудня 2025 року повідомило про викриття організованої групи, до якої, за версією слідства, входили чинні народні депутати та яка забезпечувала виплати за голосування у Верховній Раді. У межах цього провадження підозри отримали п'ятеро парламентарів, зокрема заступник голови фракції "Слуга народу" Юрій Кісєль. Крім того, наприкінці 2025 року правоохоронці провели обшуки у помічника Давида Арахамії. За матеріалами судових ухвал, організовану групу очолював народний депутат із керівництва фракції "Слуга народу", який міг отримати $85 тис. для подальшої передачі іншим парламентарям.

У ЦПК вважають, що до організації виплат народним депутатам за потрібні голосування може бути причетний Арахамія. Таке припущення в організації пов'язують із матеріалами судових ухвал, у яких ідеться про керівника організованої групи з числа керівництва фракції "Слуга народу", а також із даними про обшуки у помічника Арахамії. Водночас у ЦПК наголошують, що встановити можливу причетність голови фракції можна лише в межах досудового розслідування.