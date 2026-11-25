На Одещині після останніх ворожих обстрілів у 15 разів зросла кількість локальних аварій в електромережах, повідомив енергохолдинг ввечері 24 листопада.

"Енергетики просять про допомогу: під час відключень від'єднуйте потужні прилади від мережі, а після повернення світла вмикайте їх по черзі. Особливо важливо поступово збільшувати потужність електроопалення", – звернулися в ДТЕК з проханням до споживачів у зв'язку з критичними умовами.

В компанії пояснили, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після атак, однак одночасне ввімкнення потужних електроприладів призводить до перевантаження мереж, нових аварій та повторних відключень світла.

Як повідомлялося, Одеса та Одеський район 24 листопада повернулися до графіків відключення світла після складних ремонтів, проведених енергетиками.